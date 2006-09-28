Заступник голови Сумської облради розбився дорогою до Києва

Сьогодні вранці в районі Пирятина Полтавської області у ДТП постраждав заступник голови Сумської обласної ради, член СПУ Сергій КЛОЧКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, С.КЛОЧКО у службових справах мав перебувати сьогодні у Києві, але до столиці не доїхав, оскільки автомобіль, у якому він перебував, разом з водієм та ще одним пасажиром розбився поблизу Пирятина.

Життю усіх трьох постраждалих, за словами медиків, нічого не загрожує, але вони отримали травми різних ступенів тяжкості, включаючи численні переломи.

С.КЛОЧКО до обрання на цю посаду у 2005-2006 роках був в.о. міського голови Сум і секретарем Сумської міської організації СПУ.