У Криму чекають Тимошенко

30 грудня 2008 року відбудеться поїздка прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Євпаторію для перевірки виконання зобов`язань місцевої влади перед жителями будинку по вул. Некрасова, що постраждав від вибуху 26 грудня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК.

Акредитація журналістів проводиться 30 грудня 2008 року до 11.00 за телефонами: 27-42-15; 544-663.