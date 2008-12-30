Коли розпадеться коаліція (опитування)

Переважна більшість експертів прогнозує, що нинішня парламентська коаліція розпадеться у першій половині 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні у Києві результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи».

Зокрема, так вважають 16 опитаних українських експертів.

При цьому 5 експертів прогнозують, що коаліція розпадеться у другій половині 2009 року, троє - що коаліція розпадеться після президентських виборів, один експерт зауважив, що коаліція буде стабільною і протримається до кінця повноважень чинної Верховної Ради.

Троє експертів не змогли відповісти на питання, чи буде нинішній склад більшості стабільним.

Опитування проводилося 23-28 грудня, всього було опитано 32 експерти.