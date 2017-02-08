У Харкові суд визначив адмінкорупцію депутата, як користь для громади

У Харкові Дзержинський суд міста визнав, що голосування депутатом міськради Володимиром Зінченко про виділення своєму підприємству 2,5 га землі в місті не є корупцією, а чиновник діяв виключно в інтересах громади. Про це йдеться у відповідній постанові суду, передає «Depo.Харків».

Зазначається, що депутат під час сесії 23 грудня 2015 року проголосував за надання згоди своєму підприємству на відновлення меж земельної ділянки площею 2,51 га, що належить територіальні й громаді Харкова, для експлуатації та обслуговування основних, підсобних та допоміжних споруд по вулиці Молокіна, 1 в Основ'янському районі Харкова.

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Депутат своєї провини не визнав і попросив закрити провадження через відсутність у його діях складу правопорушення.

У той же час суд встановив, що, приймаючи це рішення сесії, депутати міської ради стимулювали стягування земельного податку та податку на нерухоме майно, що в свою чергу поповнює бюджет Харкова, і це свідчить про відсутність приватного чи майнового інтересу.

"Навпаки, його голосування було направлене на захист інтересів територіальної громади Харкова», - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що депутат діяв у межах своїх повноважень, рішення приймав не самостійно та діяв "виключно в інтересах територіальної громади".

Відтак, суд постановив адміністративне провадження закрити у зв'язку з відсутністю в діях депутата складу адміністративного правопорушення.