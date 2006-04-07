Тарасюк обурюється постановкою питання про вибір України

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Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає провокативною саму постановку питання щодо спроб примусити Україну зробити вибір між Європейським Союзом і Росією.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, коментуючи нещодавні висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА про те, що іноді з багатьох європейських столиць лунають заклики, щоб Україна визначилася з ким вона - з Росією або з Європою.

“У цьому зв‘язку хочу ще раз наголосити: Україна свідомо обрала шлях демократичного розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції, затверджений Верховною Радою. Тому саме постановка питання щодо вибору є за своєю суттю провокативною. Вибір зроблено. Раз і назавжди”, - зазначив міністр.

За словами Б.ТАРАСЮКА, Україна не є об`єктом політики ані Європейського Союзу, ані Російської Федерації і здатна самостійно вирішувати, яким чином їй слід розбудовувати власну зовнішню політику.

“Тому перед тим, як робити подібні коментарі, думаю, слід було б спочатку запитати в самої України про її вибір”, - додав він.

Водночас Б.ТАРАСЮК відзначив, що Україна, як і Європейський Союз виступає за необхідність активної співпраці з Росією та становлення останньої як демократичного та передбачуваного партнера, оскільки це, безумовно, відповідає нашим національним інтересам. У цьому контексті розвиток рівноправних відносин з Російською Федерацією на взаємовигідних засадах був і залишатиметься одним із зовнішньополітичних пріоритетів України.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня міністр закордонних справ Росії С.ЛАВРОВ під час візиту до Словацької Республіки сказав, що іноді з багатьох європейських столиць – не з Братислави, лунають заклики, що Україна повинна визначитися, з ким вона - з Росією або з Європою. «Це провокація, вона не відображає глибинних інтересів ЄС, які співпадають з інтересами Росії - бачити Україну стабільною демократичною країною», - сказав С.ЛАВРОВ.

Інтереси ЄС і Росії відносно України "абсолютно співпадають", переконаний він.

С.ЛАВРОВ сказав, що і Росія, і Євросоюз хочуть бачити Україну стабільною демократичною державою, яка бере активну участь в міжнародній співпраці і в Європі, і в світі.