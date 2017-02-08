Суд звільнив під заставу затриманого на хабарі начальника департаменту НБУ

У Києві звільнили під заставу в сумі 800 тис. грн директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького. Відповідне рішення виніс Печерський райсуд столиці. Про це пише Finclub з посиланням на прес-службу НБУ.

"Зараз він відсторонений від виконання службових обов'язків, Національний банк проведе службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСуд арештував та відсторонив від посади чиновницю КМДА, затриману за хабар у 40 000 гривень

При цьому зазначається, що в даний час його службові обов'язки виконуватиме заступник директора цього департаменту.

Нагадаємо, що Шацького затримали 2 лютого під час отримання хабаря у сумі 25 тисяч доларів США.

«Під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», - повідомили у ГПУ.