Суд звільнив під заставу затриманого на хабарі начальника департаменту НБУ

17:29, 08 лютого 2017
Політика
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Рішення щодо звільнення підозрюваного у хабарництві посадовця виніс Печерський райсуд столиці.

Топ-менеджера звільнили під заставу у 800 тисяч гривень / golos.md

У Києві звільнили під заставу в сумі 800 тис. грн директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького. Відповідне рішення виніс Печерський райсуд столиці. Про це пише  Finclub з посиланням на прес-службу НБУ.

"Зараз він відсторонений від виконання службових обов'язків, Національний банк проведе службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що в даний час його службові обов'язки виконуватиме заступник директора цього департаменту.

Нагадаємо, що Шацького затримали 2 лютого під час отримання хабаря  у сумі 25 тисяч доларів США.

«Під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», - повідомили у ГПУ.

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Теги: #хабар#НБУ