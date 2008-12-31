Тимошенко привітала українців з Новим роком

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що особисто буде робити все для того, щоб наступний рік – рік Жовтого Бика приніс в Україну, у кожну хату, до кожної родини достаток, затишок, тепло та щастя.

Про це йдеться у вітанні прем’єра з Новим роком, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

“Вже стукає до нас у двері Новий, 2009-й рік. Рік, що минає, легким та безтурботним не був. Були і труднощі, і негаразди... Та все ж, ми – вистояли. Україна – сильна держава, якій під силу подолати будь-які проблеми”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр висловила впевненість, що наступний рік неодмінно буде кращим. “Я вірю в те, що у нас з Вами все вийде, все складеться добре. Інакше й бути не може, адже ми живемо в найкращій у цілому світі країні”, - сказала глава уряду.

“Звичайно, - додала Ю.ТИМОШЕНКО, - всі ми повинні покладатися на власні зусилля, працювати та дбати про своє господарство. Це – правильно. Але я прошу Вас – окрім цього, будь ласка, вірте в диво, вірте, що Ваші побажання збудуться, а мрії неодмінно здійсняться”.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, “я вірю в те, що коли за святковим столом Різдвяного вечора збирається вся родина, то виникає така позитивна енергія та сила, яка переборе будь-які негаразди і принесе у Вашу оселю щастя та достаток. Так і буде!”.

“Зі святом Вас, рідні мої! З Новим роком! З Різдвом Христовим! Любові Вам, Затишку, Миру та Злагоди. Хай щастить у Новому році – Вам і Україні!”, - побажала прем’єр.