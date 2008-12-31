Президент нагородив Хорошковського іменною зброєю
12:37, 31 грудня 2008Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову Державної митної служби України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".
Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
Згідно з указом, цією відзнакою В.ХОРОШКОВСЬКОГО нагороджено за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки України, захисті економічних інтересів держави.
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