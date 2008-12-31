Президент нагородив Хорошковського іменною зброєю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову Державної митної служби України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з указом, цією відзнакою В.ХОРОШКОВСЬКОГО нагороджено за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки України, захисті економічних інтересів держави.