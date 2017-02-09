В Раді пропонують створити ТСК для перевірки торгівлі з окупованими територіями

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Верховній Раді сказав позафракційний депутат Тарас Батенко.

“Сьогодні ми, представники депутатської групи “Українського об'єднання патріотів “УКРОП”, воїни, які прийшли із зони бойових дій, хочемо звернути увагу на те, що зараз відбувається на сході України. Третій рік йде антитерористична операція. Власне, так ми називаємо мовою нашого права. Мовою міжнародного права, ми, звичайно, брешемо, тому що третій рік у нас іде неоголошена війна”, - сказав депутат.

Читайте такожУКРОП підтримує торгову блокаду окупованих районів Донбасу – заява партії

Він висловився за необхідність назвати АТО війною, “ОРДЛО - окупованими територіями”. “Ми повинні в рамках цього комплексного підходу ставити питання про розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, про оголошення надзвичайного стану в зоні бойових дій, про припинення торговельних операцій з ворогом в рамках ОРДЛО і не тільки ОРДЛО - і з Російською Федерацією; про припинення фінансових операцій з Російською Федерацією”, - сказав Батенко.

У цьому контексті, зазначив депутат, вони налаштовані підтримати те, про що кілька тижнів тому заявили “ветерани АТО, добровольці, волонтери, громадські діячі, представники інших політичних партій - щодо абсолютної торговельної блокади з так званим ОРДЛО”.

Батенко висловився за необхідність наступного пленарного тижня у ВР провести обговорення та ухвалення законопроекту про тимчасово окуповані території. Крім того, вважає він, повинна бути створена тимчасова слідча комісія щодо перевірки усіх фактів торгівельних операцій, які були здійснені Україною з ОРДЛО, які “приносили користь і статки багатьом, які сьогодні ведуть бізнес в Україні і поза Україною - олігархам, не олігархам, чиновникам, урядовцям”.

Своєю чергою позафракційний депутат Олександр Шевченко зазначив, що підтримує блокаду на Донбасі, аби “якомога швидше закінчилась війна”.

“Усі торгівлі з окупованими територіями — це величезна ганьба. Ми, фактично, цією торгівлею визнаємо ті території”, - сказав депутат.

Так, підкреслив він, УКРОП і він особисто ініціюватимуть “порушення відповідних справ за цю торгівлю”.

“Будемо якомога швидше просити і вимагати у депутатів Верховної Ради ухвалення відповідних законів, які унеможливлять або заборонять торгівлю з окупованими територіями. Окупованим територіям можна допомагати лише гуманітарною допомогою”, - сказав Шевченко і додав, що вантажі з гуманітарною допомогою також потрібно перевіряти.