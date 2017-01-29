Активісти торгової блокади Донбасу погрожують знищити магістралі у разі силового розгону

Активісти торгової блокади Донбасу, в рамках якої зараз частково перекрито залізницю в Луганській області, погрожують знищити магістралі у разі силового розгону.

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Про це повідомляє «Штаб блокади торгівлі з окупантами» у Facebook.

З такою заявою активісти виступили у зв’язку з повідомленням волонтерів щодо того, що до учасників блокади їдуть силовики.

«Інформація волонтерів про переміщення спецпідрозділів в бік редута Богдана для силового розгону ветеранів війни за незалежність попередньо підтверджена», - йдеться у повідомленні.

«Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє, що у випадку сценарію силового розгону протестувальників, він буде вимушений перейти до партизанських методів боротьби проти російської окупації і фізичного знищення магістралей, по яких йде фінансування тероризму і торгівлі на крові», - наголосили активісти.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили усіх українських полонених, інакше бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій.

25 січня вони заблокували залізницю Луганськ – Попасна. В результаті було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів.

Серед народних депутатів, які беруть участь у блокаді, - Семен Семенченко та Володимир Парасюк.