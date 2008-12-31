Тимошенко скасувала візит до Москви

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила візит, що планувався, до Москви для проведення переговорів з питань поставок газу в Україну в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що керівництво НАК «Нафтогаз України», яке перебуває зараз в Москві, представлено на тому рівні, на якому може бути підписана угода про поставки газу.

Як повідомлялося, в "Газпромі" сьогодні заявили, що припинять постачання газу до України о 10-й ранку 1 січня, коли закінчиться контракт цього року, якщо тільки в часи, що залишилися, не буде укладено нового контракту на 2009 рік.

На прес-конференції керівників російського газового гіганта головною умовою для нового контракту було названо погашення Україною боргів за колишні поставки у розмірі 2,18 млрд. дол. і виконання в повному обсягу взятих на себе зобов`язань з транзиту російського газу до Європи.

"Якщо контракт на поставки не буде підписано, то у нас не буде ні юридичних, ні будь-яких інших підстав для постачання газу для України», - заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ.

Разом з тим він підтвердив, що українська сторона почала борг "потихеньку віддавати і сума 1,5 млрд. надійшла на рахунки "РосУкрЕнерго", але "Газпром" поки що її не одержав". "Сподіваємося, що "РосУкрЕнерго" свої зобов`язання виконає, і гроші надійдуть до "Газпрому", - сказав він.

"Газпром" занепокоїв останній лист "Нафтогазу", в якому, за словами офіційного представника російської компанії Сергія КУПРІЯНОВА, "прямо сказано, що "Нафтогаз" може конфісковувати газ, який надходитиме транзитом для європейських споживачів". "Зараз ми одержуємо такий "новорічний подарунок" у вигляді фактичної відмови від виконання діючого транзитного контракту, погрози конфіскації газу, який поставлятиметься для європейських споживачів. Інакше як шантаж ми розцінити появу такого роду листа просто не можемо", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

"Переговори з "Нафтогазом" тривають", - повідомили керівники "Газпрому".