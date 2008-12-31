Газпром грошей не отримав і помітно нервує

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що «газові» переговори не дали жодного конкретного результату. Україна займає неконструктивну позицію.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Переговори з Україною до жодного конкретного результату не привели. Україна займає неконструктивну позицію в переговорах з Російською Федерацією про постачання газу на 2009 рік. «Газпром» на свій рахунок не одержав ніяких грошей від України в рахунок оплати за постачання російського газу. І ми бачимо зараз під час переговорів, що питання з газу перестало бути економічним, а є в Україні розмінною політичною монетою», – сказав він.

При цьому він додав, що «сподіватимемося, що в години, що залишилися до Нового року, нам вдасться все ж таки досягти домовленостей, і з 1 січня поставки газу на територію України здійснюватимуться. Але «Газпром» ще раз повторює, що якщо домовленості до 0 годин 1-го січня не буде досягнуто, то о 10-й годині ранку 1-го січня у компанії «Газпром» не буде жодних юридичних підстав поставляти газ за межі митної території Російської Федерації до України».