Гудима заспокоїв: усі газові контракти будуть підписані до Різдва

Росія і Україна до Різдва "матимуть контракти по всіх позиціях", заявив радник українського прем`єр-міністра з питань енергетики Олексій ГУДИМА.

"До Різдва ми матимемо контракти по всіх позиціях, - заявив він в ефірі «Эхо Москвы». - Головне, що йде процес, готуються делегації до зустрічі, щоб продовжити діалог".