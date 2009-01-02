Гудима заспокоїв: усі газові контракти будуть підписані до Різдва
09:36, 02 січня 2009Політика
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"Головне, що процес іде..."
Росія і Україна до Різдва "матимуть контракти по всіх позиціях", заявив радник українського прем`єр-міністра з питань енергетики Олексій ГУДИМА.
"До Різдва ми матимемо контракти по всіх позиціях, - заявив він в ефірі «Эхо Москвы». - Головне, що йде процес, готуються делегації до зустрічі, щоб продовжити діалог".
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