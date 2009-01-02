Дубина натякнув РосУкрЕнерго, що варто стати в чергу

НАК "Нафтогаз України" здійснила підняття з підземних сховищ газу (ПСГ) тих обсягів природного газу для компанії RosUkrEnergo, які були заявлені компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА на прес-конференції в четвер.

"У технічній угоді, яку було підписано на 2008 рік, ми за четвертий квартал мали підняти цього газу 2,7 млрд. куб. м. Заявки на такий обсяг від RosUkrEnergo не було. На грудень була заявка 622 млн. куб. м – ми всі 622 підняли", - сказав він.

О.ДУБИНА додав, що насамперед виконуються заявки українських споживачів, і звернув увагу на факт, що через припинення постачань газу з Росії з ПСГ відбирається майже вдвічі більше газу, ніж зазвичай.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що "Нафтогаз України" відмовляється піднімати з ПСГ газ RosUkrEnergo, призначений для європейських споживачів.

Нагадаємо, RosUkrEnergo володіє понад 10 млрд. куб. м газу в українських ПСГ.

Довідка УНІАН. 1 січня "Газпром" припинив постачання газу в Україну через відсутність контракту на постачання в 2009 році. У той же час транзит газу з РФ до Європи українською територією продовжується в обсязі 300 млн. куб. м за добу.

Після цього «Нафтогаз України» заявив, що гарантує безперебійний і безаварійний транзит російського газу європейським споживачам виключно в обсягах існуючих домовленостей, що випливають з передконтрактного переговорного процесу. У той же час, відсутність додаткової угоди щодо транспортування російського газу територією України не дозволяє компанії: визначити умови розрахунків за послуги з транзиту; провести митне декларування обсягів транзиту по країнах-імпортерах; гарантувати синхронну роботу ГТС України, Росії і країн ЄС.

НАК «Нафтогаз України» відзначає виконання всіх фінансових зобов`язань перед ВАТ «Газпром». Компанія в повному обсязі переказала афільованій з «Газпромом» компанії RosUkrEnergo кошти за газ, спожитий впродовж 2008 року. Таким чином, на початок 2009 року НАК «Нафтогаз України» не має заборгованості перед контрагентами.

У той же час, НАК «Нафтогаз України» вважає, що виходячи з домовленостей президентів України і Росії і Меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р., на початок 2009 року ставка транзиту територією України має носити обгрунтований економічний характер і корелюватися із загальноєвропейським рівнем; ціна на російський природний газ для України має формуватися виходячи з міждержавних домовленостей і світової кон`юнктури цін на енергоносії.

НАК «Нафтогаз України» налаштований на продовження переговорів з ВАТ «Газпром» у конструктивному руслі для вирішення вказаних питань.