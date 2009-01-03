Партія регіонів про газ, Росію, Ющенка, Тимошенко та катастрофу

У Партії регіонів переконані, що бездарна політика Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО становить загрозу національній безпеці держави.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

”Бездарна внутрішня і зовнішня політика В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО несе безпосередню загрозу національній безпеці держави”, - сказано у документі.

В Партії регіонів зазначають, що внаслідок непрофесійності уряду, нескінченних конфліктів між Президентом та прем’єр-міністром глибока економічна і політична криза доповнилася енергетичною катастрофою.

”Займаючись лише сварками та інтригами, намагаючись будь-якою ціною продовжити своє перебування при владі, вони призвели до того, що Україні загрожує реальний економічний колапс”, - вважають в Партії регіонів.

“Регіонали” зазначають, що у той час, коли увесь світ намагається мінімізувати наслідки кризових явищ, “помаранчеві” лідери їх лише посилюють. “Відтепер громадяни України потерпатимуть не лише від безробіття, інфляції та дорожнечі, а й від холоду”, - прогнозують в Партії регіонів.

В партії застерігають, що ціна на російський газ для України може перевищити критичну межу. “В умовах відсутності енергоносіїв зупиниться решта підприємств, які ще якось виживали. Бюджет позбудеться однієї з головних статей свого наповнення – плати за транзит газу в Європу”, - вважають “регіонали”.

На їхню думку, колосальна шкода завдана міжнародному авторитету України.

Також в Партії регіонів переконані, що відверта антиросійська політика “помаранчевих” призвела до зростання напруги не лише в українсько-російських відносинах, а й на континенті в цілому.

В Партії регіонів зазначають, що в європейських столицях не хочуть мати справу з державами, які загрожують енергетичній безпеці ЄС і є джерелом напруги у відносинах з Росією. Відтепер навіть ті європейські уряди, які не підтримували проекти побудови нових газопроводів з Росії в обхід України, можуть змінити свою позицію, вважають “регіонали”.

“Невміння або небажання нинішньої української влади домовлятися зі своїм північним сусідом може нести ще одну загрозу - поставити хрест на європейській перспективі України. Європі не потрібний новий член об’єднання, який замість того, щоб виконувати роль моста між ЄС та Росією, створює додаткові проблеми в взаєминах між Сходом і Заходом”, - сказано у заяві.

Партія регіонів вимагає від Президента і прем’єр-міністра зробити все, щоб кожна сім’я в Україні була з теплом і з газом, а підприємства мали можливість нормально працювати.

”Якщо влада не може цього забезпечити, вона повинна негайно піти у відставку”, - наголошують в Партії регіонів.