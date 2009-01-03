Газпром: це навіть не смішно

У "Газпромі" вважають, що заяви про розбалансованість газотранспортної системи (ГТС) України - це результат безвідповідального підходу української сторони та порушення зобов`язань.

"Заяви про розбалансованість газотранспортної системи України - це винятково результат безвідповідального ставлення до справи української сторони та порушення власних зобов`язань", - сказав журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Що стосується заяви "Нафтогаза України" про те, що Україні за рахунок своїх зусиль вдається стабілізувати ситуацію, це навіть не смішно", - сказав він.

"Наші європейські партнери фіксують зниження тиску на виході з української газотранспортної системи", - нагадав він. "Цифри ж, які наводить з цього приводу українська сторона, не витримують критики", - сказав Купріянов, порадивши звертатися за справжніми даними до європейських партнерів.

Купріянов окремо привернув увагу до заяви "Нафтогазу" в тій частині, яка стосується гарантій безперебійного і безаварійного транзиту газу європейськими партнерам. "Ці "гарантії" супроводжують такими суперечливими застереженнями, що говорити про гарантії або хоча б про діловий підхід не випадає", - наголосив він.

РІА "Новости"