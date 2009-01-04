Нафтогаз не обмежує українських споживачів газу

НАК «Нафтогаз України» не давала вказівок обмежувати тиск газу для його споживачів у регіонах України.

Про це глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив в ефірі «5-го каналу».

«Ні, такої вказівки не було. Ми нікого не обмежуємо, всі споживають стільки, скільки їм необхідно. У нас ще є запас, і ми сьогодні піднімаємо зі сховищ близько 180 млн. кубометрів і у нас є запас, щоб підняти більше. Ми не можемо розраховувати на тривалий період, але на сьогодні ми в змозі в країні підтримувати необхідний тиск, для того, щоб всі споживачі були з газом», - сказав О.ДУБИНА.

При цьому він зазначив, що на сьогодні залишається непогашеним борг «Київенерго» приблизно 800 млн. грн., проте і цій організації подача газу не обмежується.

«Ми намагаємося достукатися, щоб нам все-таки заплатили. І сьогодні «Київенерго» може перейти на опалювальні котли, а не виробляти електроенергію, як це вони роблять з газу. І тоді всі будуть з теплом і гарячою водою», - підкреслив керівник «Нафтогазу».

Разом з цим, говорячи про облгази західних регіонів, О.ДУБИНА сказав, що всі вони належать власникам, які не підпорядковуються НАК «Нафтогаз України».

«Тому за все, що робиться там на місцях, відповідають власників цих облгазів. Ми подаємо весь газ, який необхідний для цих регіонів», - повідомив О.ДУБИНА.

Він також зазначив, що низка облгазів західного регіону заборговувала за 2008 рік НАК за спожитий газ близько 500 млн. грн.