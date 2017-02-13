Порошенко пообіцяв, що Україна робитиме все, щоб територіальна цілісність і суверенітет Молдови були непорушними

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павелом Філіпом сьогодні в Києві.

«І я хотів би твердо наголосити на позиції України, яка підтримує і буде робити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і державний суверенітет Республіки Молдова були непорушними, в тому числі і в форматі «5+2» Україна буде активно і рішуче працювати»,- сказав глава держави.

«Сьогодні ми з паном Філіпом дійшли згоди, що лише повернення України та Молдови до європейського дому є запорукою миру, безпеки і процвітання наших держав», - додав Порошенко.

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Він також наголосив, що Україна та Молдова – «не просто сусідні країни, наші народи об’єднує міцне культурне і історичне коріння, перевірене не одним століттям».

«На жаль, наш спільний регіон став ареною протистояння двох світоглядних концепцій. Перша з них – це є демократичні цінності, права людини, рух в майбутнє. Друге – це тоталітаризм, диктат і повернення в минуле. Ми стали свідками намагань розпалити пожежу міжетнічної, міжлюдської ненависті на просторі від Донбасу до берегів Дністра», - наголосив Порошенко.

Він нагадав, що «чверть століття тому Молдова зіткнулась зі схожим випробуванням, втративши частину своєї суверенної території».

«Україна та Молдова мають і будуть відновлені в свої суверенних міжнародно визнаних кордонах», - сказав глава держави.

Він вкотре наголосив, що Крим і Донбас – це Україна, і «все демократичне світове співтовариство поділяє і підтримує цю позицію».

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Молдови Ігор Додон виступає за надання особливого статусу для невизнаного Придністров'я.