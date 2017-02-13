Нардепи просять Порошенка та Турчинова скликати засідання РНБО щодо блокади залізниці на Донбасі

Про це написав народний депутат фракції БПП Максим Єфімов у Facebook.

«Вважаємо неприпустимими дії учасників блокади, що підривають боєздатність нашої держави та мають катастрофічні наслідки для економіки та соціальної сфери!» - наголосив він.

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Депутат також розмістив текст звернення, в якому сказано: «На засідання запросити міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра енергетики та вугільної промисловості, міністра економічного розвитку та торгівлі, голів військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, міських голів, керівників металургійних підприємств та ТЕС, що розташовані на підконтрольній Україні території в Донецькій та Луганській областях, представників організаторів, які сьогодні блокують залізничні колії, народних депутатів, зокрема, усіх мажоритарників від Донецької та Луганської областей».

В зверненні зазначається, що протягом 16 днів так званої блокади вповноважені органи центральної влади не спромоглися ані припинити правопорушення, ані надати суспільству конкретну інформацію про масштаби негативних наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2017 року ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Після цього заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що ця блокада може призвести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії.

У «ДТЕК-Енерго» повідомили, що блокування залізничної ділянки в районі населених пунктів Гірське-Золоте Луганської області може негативно позначитися на забезпеченні вугіллям ТЕС, які розташовані на підконтрольній Україні території.

7 лютого Насалик заявив, що повна блокада поставок вугілля із зони АТО призведе до віялових відключень електроенергії.