Газпром навмисно скорочує обсяги транзиту, щоб дискредитувати Україну?

Директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло ГОНЧАР не виключає, що російська компанія «Газпром» навмисно скорочує обсяги транзиту газу, щоб дискредитувати Україну, та радить встановити спеціальні газові лічильники на східному кордоні, аби запобігти звинуваченням у крадіжках енергоносія.

Про це сьогодні повідомляє «Німецька хвиля».

Експерт нагадав, що російська сторона попередила про зниження добових обсягів транзиту блакитного палива газогоном «Союз» на понад 50 млн. кубометрів газу, серед споживачів якого є Словаччина, Чехія, Австрія та Німеччина.

На думку М.ГОНЧАРА, таким чином «Газпром» прагне дискредитувати Україну, як надійного транзитера і спонукати європейців до побудови обхідних газових шляхів.

«І економічна криза, і надзвичайно проблемний стан «Газпрому» не дає можливості реалізувати ці амбітні, політично вмотивовані проекти. Вони можуть бути реалізовані тільки коштом європейських платників податків», - переконаний експерт.

За його словами, ситуація ускладнюється відсутністю на східному кордоні України відповідних лічильників, ґрунтуючись на показники яких Україна могла б спростувати звинуваченя «Газпрому» в незаконному відборі газу, що виділяється на експорт до Європи, а Єврокомісії для перевірки звинувачень з боку «Газпрому» потрібен додатковий час.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну, оскільки Москва та Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

На сьогодні 6 країн ЕС, а також країни Балканського півострова заявили про скорочення постачання газу через Україну.

Водночас Міністерство закордонних справ України з посиланням на угорську державну компанію MOL Foldgazszallito Zrt спростувало заяви «Газпрому» про скорочення транзиту природного газу через територію України до Угорщини та Сербії.

У свою чергу, «Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» відновлення рівномірних поставок природного газу для його транзиту європейським споживачам по всіх напрямах.