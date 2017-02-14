Євродепутат розповів, коли угода про асоціацію Україна-ЄС може бути ратифікована Нідерландами
Депутат Європейського парламенту від Нідерландів, ліберал Йоханнес ван Бален сподівається, що парламент Нідерландів зможе ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за два-три місяці.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Страсбурзі в рамках дискусії з питання погіршення ситуації на сході України, яка пройшла в рамках пленарного засідання.
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«Нам потрібна Угода про асоціацію. Я щасливий, що не так давно уряд Нідерландів знову доправив у другу палату нідерландського парламенту проект закону (щодо ратифікації). Після цього він буде направлений у Сенат», - переконаний політик.
При цьому ван Бален висловив впевненість, що процедура ратифікації документу «буде завершена у найближчому майбутньому». «Це значить два чи три місяці. Нам потрібна Угода про асоціацію», - наголосив депутат ЄП.
Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що у Європейському Союзі чітко пообіцяли Україні безвізовий режим, а Нідерланди працюють над завершенням ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.