Євродепутат розповів, коли угода про асоціацію Україна-ЄС може бути ратифікована Нідерландами

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Страсбурзі в рамках дискусії з питання погіршення ситуації на сході України, яка пройшла в рамках пленарного засідання.

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«Нам потрібна Угода про асоціацію. Я щасливий, що не так давно уряд Нідерландів знову доправив у другу палату нідерландського парламенту проект закону (щодо ратифікації). Після цього він буде направлений у Сенат», - переконаний політик.

При цьому ван Бален висловив впевненість, що процедура ратифікації документу «буде завершена у найближчому майбутньому». «Це значить два чи три місяці. Нам потрібна Угода про асоціацію», - наголосив депутат ЄП.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що у Європейському Союзі чітко пообіцяли Україні безвізовий режим, а Нідерланди працюють над завершенням ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.