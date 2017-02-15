У місцеві прокуратури торік призначено 450 нових прокурорів - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні під час наради за підсумками роботи ГПУ за рік.

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«В минулому році відбулися чергові конкурси на заміщення вакантних посад у місцевих прокуратурах, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і комплектування принципово нового органу - Генеральної інспекції ГПУ. За результатами їх проведення до прокуратур базової ланки на сьогодні призначено нових 450 прокурорів, з яких 93% - це кандидати, які не мали стажу роботи в прокуратурі. Вони пройшли два тести, співбесіди із комісією, яка комплектувалася за участю громадськості, і сьогодні замістили вакансії у базовій ланці прокуратури", - сказав він.

Луценко також зазначив, що «вливання нової крові» у систему прокуратури – не одноразовий акт, а постійна робота.