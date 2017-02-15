Справа про "чорну касу" ПР: розслідування щодо Охендовського продовжено ще на два місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький сказав у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції під час відкритих громадських слухань та обговорення письмового звіту керівництва НАБУ з основних питань діяльності бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб.

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Відповідаючи на запитання, на якій стадії перебуває провадження щодо голови ЦВК, Холодницький зазначив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування.

“Детективи своєчасно звернулися з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки там виявилося, що треба проводити ще низку слідчих дій”, - зазначив він.

Холодницький зауважив, що погодив це клопотання, і досудове розслідування продовжено ще на два місяці.

“Станом на зараз слідство триває”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, перевищує 160 тис. доларів.

Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

9 лютого Апеляційний суд Києва відмовився скасувати запобіжний захід Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином, захід діяв до 13 лютого. Також апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК.

Після оприлюднення цих рішень Охендовський заявив, що справа проти нього «розвалиться», а він має намір добитися покарання тих, «хто її сфальшував».