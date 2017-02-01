Нардепи та голова САП полетіли у США на сніданок до Трампа

16:55, 01 лютого 2017
Політика
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Холодницький отримав запрошення від оргкомітету.

Меланія та Дональд Трамп / REUTERS

Очільник САП Назар Холодницький та ряд народних депутатів полетіли до США на сніданок із президентом країни Дональдом Трампом, передає УП.

Видання повідомляє, що до США також вирушили народні депутати Оксана Білозір, Валерій Карпунцов, Юлія Тимошенко, Павло Унгурян і Георгій Логвинський.

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"Назар Іванович перебуває в Штатах. Він у відрядженні. Заплановані зустрічі. Також він бере участь у молитовному сніданку. Було запрошення від оргкомітету. Вже вчора він був у США", - повідомили виданню у САП.

Зазначається, що Холодницький і Білозір були у США ще вчора, 31 січня.

Національний молитовний сніданок з президентом США проводиться щороку у перший четвер лютого. Подія має закритий характер. Участь у сніданку можна взяти за запрошенням адміністрації або на платній основі.

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Теги: #США#Трамп#Холодницький#нардепи