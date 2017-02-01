Нардепи та голова САП полетіли у США на сніданок до Трампа

Очільник САП Назар Холодницький та ряд народних депутатів полетіли до США на сніданок із президентом країни Дональдом Трампом, передає УП.

Видання повідомляє, що до США також вирушили народні депутати Оксана Білозір, Валерій Карпунцов, Юлія Тимошенко, Павло Унгурян і Георгій Логвинський.

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"Назар Іванович перебуває в Штатах. Він у відрядженні. Заплановані зустрічі. Також він бере участь у молитовному сніданку. Було запрошення від оргкомітету. Вже вчора він був у США", - повідомили виданню у САП.

Зазначається, що Холодницький і Білозір були у США ще вчора, 31 січня.

Національний молитовний сніданок з президентом США проводиться щороку у перший четвер лютого. Подія має закритий характер. Участь у сніданку можна взяти за запрошенням адміністрації або на платній основі.