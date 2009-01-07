Ющенко просить поставити європейських спостерігачів на кордоні з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Європейську комісію направити спостерігачів на пункти пропуску російського газу для транзиту територією України, а також на головний диспетчерський пункт ВАТ «Укртрансгаз».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента України до голови Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ.

У своєму листі глава Української держави закликає Ж.М.БАРРОЗУ використати всі можливості Європейського Союзу для того, щоб підтримати звернення до Президента РФ про негайний початок переговорів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує Ж.М.БАРРОЗУ з метою забезпечення повної прозорості та отримання достовірної інформації в режимі реального часу «направити спостерігачів Європейської комісії на пункти пропуску російського газу для транзиту територією України, а також на головний диспетчерський пункт ВАТ «Укртрансгаз»».

*** З 1 січня 2009 року мало місце поступове зменшення поставок російського газу для експорту в європейські країни (з 407 млн. куб. метрів на 1 січня 2009 року до 294 млн. куб. метрів станом на 5 січня цього року). Неодноразово, без попередження української сторони, мінялися напрямки та обсяги поставок через пункти пропуску газу на території України.

Сьогодні вранці Росія повністю припинила поставки газу європейським споживачам через територію України.