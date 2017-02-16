Суд надав адвокатам Януковича 17 днів на ознайомлення із матеріалами справи про держзраду

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Володимир Карабань.

Прокурор Руслан Кравченко просив суд надати адвокатам 10 днів на ознайомлення з матеріалами справи, а адвокат Януковича Ігор Федоренко просив суд взагалі залишити клопотання без розгляду, оскільки вважає, що екс-президенту досі не оголошено підозру, й тому не може йти мова про ознайомлення з матеріалами справи.

Разом з тим, за словами адвоката, якщо суд не поверне це клопотання прокуратурі, то стороні захисту потрібно місяць на ознайомлення з матеріалами провадження.

В результаті суд надав адвокатам 17 днів.

Федоренко заявив, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Водночас Кравченко у коментарі журналістам наголосив, що такі рішення не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

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Також Кравченко зазначив, що після ознайомлення адвокатів з матеріалами провадження прокуратура передасть обвинувальний акт стосовно Януковича до суду, який вже розглядатиме справу по суті.

Як повідомляв УНІАН, Кравченко 1 лютого повідомив, що адвокати почали ознайомлення із матеріалами справи про держзраду Януковича.

За його словами, всього матеріали цього кримінального провадження щодо Януковича налічують 25 томів.

Своєю чергою адвокат Януковича Федоренко заперечив, що захисники почали ознайомлення з матеріалами справи.

За словами адвоката, оскільки досудове розслідування не завершене, правових підстав для ознайомлення з матеріалами справи у порядку статті 290 КПК України немає.

28 січня ще один адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Генпрокуратура до 28 березня 2017 року продовжила спеціальне досудове розслідування справи про державну зраду Януковича. Сердюк також заявляв, що "без участі Віктора Януковича справа не може бути ані закінчена, ані передана до суду".