Справа про держзраду Януковича: у ГПУ розповіли, коли можуть почати судити президента-втікача

У ГПУ заявили, що обвинувальний акту справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича буде направлений до суду вже в лютому. Про це повідомив прокурор ГПУ Руслан Кравченко, передає "112 Україна".

Однак, це буде можливо лише у тому випадку, якщо адвокати екс-президента не затягнуть з ознайомленням матеріалів справи.

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"Якщо сторона захисту не буде зволікати зі своїм правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, я вважаю, що обвинувальний акт потрапить до суду, буде спрямований до суду вже в лютому. А якщо зволікання, то не можу конкретно сказати строки направлення обвинувального акта до суду", - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН раніше, адвокатам Віктора Януковича вручено повідомлення про підозру екс-президенту України у державній зраді.

У прокуратурі сподіваються, що судова справа розпочнеться вже в лютому.

«Сьогодні о 15.44 Головною військовою прокуратурою повідомлено захисникам Януковича про закінчення спеціального судового розслідування та про вручення підозри екс-президенту у вчинення державної зради, у пособництві представникам влади РФ з метою зміни меж та державного кордону України, а також у пособництві веденню агресивної війни проти України. Одночасно нами розпочато процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та доказами, що були зібрані під час досудового розслідування», - заявив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.