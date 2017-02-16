"Нацисти" та "переворот" в Україні, Порошенко "за" скасування санкцій проти РФ - огляд роспропаганди

Про це йдеться у черговому випуску Disinformation Review, передає "ЄвроПравда".

"Майже кожна згадка про Україну супроводжується прикметником "нацист" або іменником "переворот" - знову ігноруючи той факт, що Революція гідності була ніяким не переворотом, і що в Україні немає нацистських партій у парламенті. В одному телешоу були відкриті заклики до насильницького повалення української влади", - йдеться у повідомленні.

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У російських ЗМІ також зросла кількість неправдивих сюжетів про те, що Україна провокує насильство на Донбасі, і робить це просто, щоб привернути увагу нової адміністрації президента США, щоб ввести воєнний стан і скасувати свободу слова.

"Ми бачили безглузді спотворення інтерв'ю президента Порошенка, після яких заявлялося, що глава української держави виступив за скасування санкцій проти Росії. Ми також бачили вигадки, що українська армія готова приєднатися до проросійських сепаратистів", - зазначають автори.

Наголошується, що в російських ЗМІ продовжують поширювати думку, що образ Росії як агресора створений на Заході, і це зовсім не пов’язано з вторгненням на територію сусідніх держав, неодноразовими кібератаками у багатьох європейських країнах чи широкою кампанією дезінформації РФ.