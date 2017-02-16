"США - сторона конфлікту": у РФ відреагували на заяву про нарощування військового потенціалу України Пентагоном

Про це заявив голова міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, передає РІА Новости.

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"Підтримуючи Збройні сили України "у нарощуванні потенціалу", США де-факто будуть ставати стороною в "українському" конфлікт", — наголосив Косачов.

Раніше в Пентагоні заявили, що США будуть надалі підтримувати нарощування військового потенціалу України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства за підсумками зустрічі глави МЗС України Павла Клімкіна з першим заступником міністра оборони США Боба Ворка.