Могеріні не впевнена, чи в США збережеться єдність у питанні санкцій проти Росії

Про це вона сказала під час виступу у Вашингтоні в неурядовій організації Атлантична рада.

Могеріні розповіла про вже проведені зустрічі у Вашингтоні із впливовими сенаторами та представниками нової адміністрації, у тому числі із секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.

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"Мої зустрічі були позитивними, і, зокрема, ми дійшли згоди, що санкції зберігатимуть чинність до того часу, поки Мінська угода повністю не виконана, але я не знаю, чи це стане консолідованою політикою", - заявила Могеріні, натякнувши, що "вона не була в Овальному кабінеті, коли президент Трамп телефонував президенту Путіну".

Вона наголосила, що для Європейського Союзу справа виконання Мінських угод є важливим питанням.

"Я вірю, що це є важливим питанням не тільки для європейців. Я вважаю, що для Конгресу це також є важливим питанням", - сказала Могеріні.

Також вона заявила, що, на ії думку, ЄС зберігатиме єдність у питанні санкцій. "Я не знаю, чи американці будуть об'єднаними в цьому питанні, але європейці будуть", - наголосила Могеріні.

Водночас вона сказала, що для ЄС санкції слугують інструментом для чинення тиску та досягнення результату. "Для нас результат не полягає в збереженні санкцій. Для нас результат – урегулювати конфлікт в Україні", - наголосила Могеріні.

Також вона сказала, що обговорила з Тіллерсоном питання про те, як ЄС та США можуть кращим чином сприяти повній імплементації Мінських угод. Могеріні заявила, що справжня мета полягає в досягненні миру в Україні з врахуванням міжнародного права, що також стосується і Криму.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, що говорити про долю санкцій, запроваджених попередньою адміністрацією Барака Обами проти Російської Федерації через вторгнення в Україну, поки зарано.

9 лютого в Білому Домі заявили, що США не збираються скасовувати санкції проти Російської Федерації, запроваджені через незаконну анексію Криму у 2014 році.

Водночас ряд сенаторів висловлює занепокоєння, що адміністрація Трампа може пом'якшити санкції проти РФ. Через це у Сенаті (Верхня палата Конгресу) шестеро сенаторів представили законопроект, який може обмежити дії президента Трампа в тому випадку, якщо він вирішить скасувати санкції проти РФ.