Нардеп: Без вирішення енергетичних проблем ми даємо Росії ключі від нашої національної безпеки (відео)

Про це заявив народний депутат фракції “Народний фронт” Сергій Висоцький в ефірі “5 каналу”.

“Я розумію аргументи української сторони. І мені зрозуміло, що для влади, Кабінету міністрів, навіть для мене як депутата, зараз залишити людей в кінці зими без опалення, без електроенергії, це буде ще більшою бідою, ніж зараз завезти потяг із вугіллям з непідконтрольної території. Але ця блокада - це симптом проблеми”, - сказав Висоцький.

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“Мені, як парламентарю, у 2014 році розповідали деякі люди, що вигідно купувати газ у “Газпрому”. Але уряд Яценюка прийняв політичне рішення, що ми не можемо в стані війни з Росією закуповувати газ в агресора і залежати від країни-агресора. Так, нам казали, що це неможливо, однак, Уряд Яценюка і наш парламент зуміли реалізувати цю ідею”, - підкреслив представник “Народного фронту”.

Сергій Висоцький наголосив, що проблему варто вирішувати не кийками і блокадами, а політично сідати і домовлятися.

“Бачити розрахунки і думати на наступний сезон, як ми можемо диверсифікувати поставки вугілля, бо ми не можемо закуповувати ресурси у анклавів, які залежать від Росії. Фактично ми даємо їм частку від нашої економіки, від нашої політики, від рішень - ключі до національної безпеки та оборони, бо ми розуміємо, що ЛДНР ніякі не республіки, а окуповані території, які залежать від Москви”, - резюмував Висоцький.