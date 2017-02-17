Голова фінкомітету Ради Рибалка заявив про тиск на нього з боку ГПУ і СБУ

«Сьогодні представники Генпрокуратури та СБУ вдерлися в офіс Дніпропетровського обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка та в центральний офіс корпорації S.Group, яка належить моїй родині. Проводять обшуки вдома у співробітниці корпорації Галини Єлисеївої, у якої двоє маленьких немовля. Проводяться обшуки у мого штатного помічника, як народного депутата, Каріни Бабій», – заявив Сергій Рибалка. Він повідомив, що корпорація S.Group є українським виробником і вона старанно сплачує податки та створює робочі місця у такий складний для всієї країни час, пише Обозреватель.

За словами голови фінансового комітету, у нього сьогодні була запланована низка заходів у Дніпрі, зокрема проведення особистого прийому громадян, нарада з депутатами Дніпропетровської обласної ради від Радикальної партії, а також з партійним активом. Усі ці заходи вже зірвано.

«Це четвертий обшук за останні три роки. Це відбувається щороку. А почалося – за часів Януковича, коли вся корумпована владна машина намагалася віджати бізнес моєї родини. Сьогодні вони хочуть зламати опозиційного політика. Упевнений, що це робиться напередодні чергових важливих голосувань у парламенті. Ознайомившись із постановою про обшук, стає зрозумілим, що ця влада діє як і попередня. Нічого не змінилося. Повне свавілля та беззаконня. Як привід для тиску використовуються старі сфальсифіковані справи, відкриті ще за режиму Януковича. Це абсурд! Їх було закрито за відсутністю будь-якого складу злочину. Тоді шукали-перешукали та нічого не знайшли! Тепер у них стоїть завдання щось знову сфабрикувати!», – наголосив Сергій Рибалка.

Він переконаний, що те, що сьогодні відбувається є політичним тиском на нього, як представника опозиційної Радикальної парті та на всю партію за їхню принципову позицію. «За мою критику, як голови фінансового комітету Верховної Ради, дій Національного банку. За нашу принципову позицію по змінам до Кримінально-процесуального Кодексу, які хоче сьогодні протягнути Генеральна прокуратура для того, аби кожного зустрічного можна було без суду та слідства посадити до в’язниці», – заявив Сергій Рибалка.