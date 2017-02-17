Розслідування справ Майдану ризикує зупинитись у разі люстрації Горбатюка - нардеп

Начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк невдовзі може бути люстрований. Про це заявив нардеп Віталій Купрій у програмі «Право на владу».

Купрій пояснив, що прокурора можуть люструвати за порушення прав людини. Він заявив, що Горбатюк у 2001 році позбавив людину адвокатської допомоги. Як наслідок, ця людина була засуджена на довічне ув'язнення за подвійне вбивство і вже 16 років перебуває у тюрмі.

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"Європейський суд встановив, що це порушення, і зобов'язав державу Україна сплатити цій людині 10 тисяч євро компенсації. За звільненням [Горбатюка] може бути ще і кримінальне переслідування", - зазначив депутат.

У той же час, за словами парламентаря, у разі люстрації Горбатюка розслідування справ Майдану може повністю зупинитись.

Нагадаємо, за злочини під час Євромайдану в Україні засудили лише одну особу. Про це заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Із 35 вироків реальну міру покарання застосовано лише до однієї особи - одного з "тітушок", - сказав Горбатюк, Загалом, за словами Горбатюка, розслідування йде стосовно 351 особи, з яких 48 – це високопоставлені посадовці.