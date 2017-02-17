За злочини проти Майдану реальний термін отримав лише один "тітушка" - Горбатюк

За злочини під час Євромайдану в Україні засудили лише одну особу. Про це заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі каналу 1+1.

"Із 35 вироків реальну міру покарання застосовано лише до однієї особи - одного з "тітушок", - сказав Горбатюк,

Загалом, за словами Горбатюка, розслідування йде стосовно 351 особи, з яких 48 – це високопоставлені посадовці.

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Горбатюк також пояснив, що до суду направлено понад 220 обвинувальних актів.

Як повідомляв УНІАН раніше, ГПУ підозрює екс-заступника глави Адміністрації президента часів Януковича до силового розгону учасників Євромайдану.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м. Києві 18 та 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації Президента України з гуманітарних питань.