В Мюнхені відкривається міжнародна конференція з питань безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, в місті працюють посилені патрулі поліції, в готелях з'явилися написи з попередженнями про можливе перекриття вулиць та перевірку документів.

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Сьогодні вранці район проведення конференції, яка відбудеться в готелі «Байрішер Хоф», перекритий кількома лініями кордону поліції. Очікується, що до учасників конференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Всього в заході візьмуть участь близько 500 осіб. На порядку денному конференції - майбутнє НАТО і трансатлантичних відносин після обрання на пост президента США Дональда Трампа, стан співпраці з Євросоюзом в питанні безпеки та оборони, ситуація в Україні, відносини з Росією, війна в Сирії та безпекова ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Корейський півострів.

Учасники також обговорять питання тероризму, інформаційної війни та безпеку клімату.

Участь у конференції візьмуть генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент України Петро Порошенко, президент Афганістану Мохаммед Ашраф Рані, прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, міністри закордонних справ ряду країн, включно з РФ (Сергій Лавров).

США представлять віце-президент Майкл Пенс, глава Пентагону Джеймс Меттіс, сенатор-республіканець Джон Маккейн.

Очікується, що в рамках конференції президент України Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних організацій. Зокрема заплановані його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, віце-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.