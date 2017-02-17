Російські апетити не закінчаться лише нападом на Україну – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення», яка відбулась в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

«Я чую заклики, що треба з розумінням ставитись до апетитів Росії, тому було б наївно та загрозливо прислухатись до них. Не лише для України, але і для Європи, і для всього світу. Путін ненавидить Україну глибоко та щиро, він ненавидить український народ. Він публічно заявляє, що українська нація є частиною домінуючою російської ідентичності. Він не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи. Він хотів би перемалювати цю мапу і нанести на неї «триколор», - сказав глава держави.

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«Але було б помилкою вважати, що російські апетити закінчаться лише нападом на Україну" - наголосив президент.

При цьому Порошенко нагадав слова президента РФ Володимира Путіна на церемонії вручення премії Російського географічного співтовариства, де він пожартував, що "кордони Росії не закінчуються ніде".

«Є лише один час і одне місце, де можливо відмовитися від російського реваншизму. Час – це зараз. Місце – це Україна», - наголосив Порошенко.