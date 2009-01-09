Путін порівняв ситуацію з Україною і ситуацію з Грузією

Росія не використовує ситуацію з Україною в якості політичної зброї, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на зустрічі з іноземними ЗМІ. "Це - стара історія про білого бичка", - сказав прем`єр у відповідь на прохання журналістів прокоментувати думку про те, що Росія використовує ситуацію з постачаннями і транзитом газу через Україну в своїх політичних цілях. "Якщо говорити про політичну зброю, я такої не знаю - політичної енергетичної зброї", - сказав прем`єр.

В.Путін наголосив, що Росія не пов`язує політичні питання з економічними. Він нагадав, що Росія справно поставляє газ до Грузії, попри політичні проблеми з цією країною. У свою чергу, Грузія інформувала Росію про те, що готова відновити газопостачання Південної Осетії.

Прем`єр наголосив, що ті, хто пов`язує політичні й економічні питання, "роблять це тільки з однією метою - прикрити свою економічну неспроможність і небажання виконувати зобов`язання".

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