Нардеп Соболєв під час сутичок бив поліцейського - ЗМІ

Про це повідомили в ефірі "Громадського" ввечері 19 лютого. Зазначається, що інцидент стався після того, як поліція затримала кількох учасників протестної акції, у т.ч. - керівника "руху ОУН" Миколу Коханівського, передає Українська правда.

"Нардеп Єгор Соболєв та нардеп Семен Семенченко намагалися прорватися з боку Майдана на Європейську площу, де і затримали учасників акції. При цьому Соболєв бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кордон поліції при цьому не пропускав нардепів через загородження, встановлене для забезпечення безпеки під час масових заходів у центрі Києва 18-22 лютого.

Депутат Єгор Соболєв б'є поліцейського по касці pic.twitter.com/nEKhBXNBlA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 19, 2017

Згодом, як зазначає "Громадське", Соболєв заявив, що постраждав під час сутичок із поліцією.

Депутату Єгору Соболєву розбили обличчя під час сутичок із поліцією pic.twitter.com/8tVOtWnsHk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 19, 2017

У коментарі журналістам Соболєв заявив, що влада "мобілізувала кілька тисяч людей у формі, бронежилетах, касках та зі зброєю, відзначила роковини загибелі Небесної сотні, розшматувала мітинг на Інститутській на підтримку заборони "торгівлі на крові", кілька людей опинилися у швидкій, кількох затримали".

На питання, що у нього з обличчям (пошкодження на щоці біля губ, помітно сліди крові), нардеп зазначив: "Зустріч з новою поліцією, якій я показував своє посвідчення, казав, що я народний депутат, бачив, що вони і самі це знають. На відміну від старого "Беркуту", в них вказівка не пропускати навіть народних депутатів".

Також він пояснив свій удар поліцейського: "Я намагався припинити бійку і дати можливість людям пройти. Була величезна штовханина, людей почали бити ногами, діставати кийки. Я намагався відштовхувати правоохоронців, щоб цього не сталося, представлявся їм і показував їм посвідчення".

Як відомо, раніше нардепи Семен Семенченко та Єгор Соболєв намагалися прорватися через кордон поліції на вулиці Інститутській у напрямку Банкової з елементами намету для його подальшого встановлення там та проведення акції на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Згодом вони попрямували на Майдан, де кордон поліції не пропускав учасників "блокадного віча" з Європейської площі на Хрещатик та також виникли сутички, в результаті яких було затримано кількох осіб у камуфляжі, керівника ОУН Коханівського та постраждали близько 10 осіб, також зазнав поранень 1 поліцейський.

Вдень 19 лютого після акції біля Стели Незалежності у центрі Києва - "віча" на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, учасники заходу попрямували під адміністрацію президента. Там учасники акції встановили намет та заявили, що планують залишитися там на ніч і облаштувати "редут".