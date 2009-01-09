Угорська компанія Фірташа подала в ЄС скаргу на Україну

Угорська компанія-постачальник газу Emfesz подала до Європейського Союзу скаргу на Україну і НАК “Нафтогаз України”, звинувачуючи їх у порушенні договорів про постачання газу.

Про це повідомляє інформаційний бюлетень Євросоюзу Тhe Parliament.

За інформацією видання, власником компанії Emfesz є український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ.

Як повідомляє The Parliament, у своїй скарзі Emfesz зазначила, що зазнала мільйонних збитків, оскільки “Нафтогаз” не зміг поставити російський газ до Угорщини через територію України або надати газ зі своїх підземних сховищ.

Після подання скарги спеціальна комісія Євросоюзу буде проводити розслідування, в результаті якого ЄС розпочне формальну процедуру врегулювання спору згідно з міжнародними правилами торгівлі.

The Parliament також зазначає, що Emfesz, яка є другою за величиною компанією-імпортером газу в Угорщині, також подала позов проти “Нафтогазу” до угорського суду, і очікує, що інші країни Європейського Союзу зроблять аналогічні кроки. “Я впевнений, ми не будемо одні в цьому”, заявив представник Emfesz.