Поплічники Януковича повернули вкрадені гроші та дали свідчення проти президента-втікача

Соратники екс-президента Віктора Януковича – колишній заступник міністра доходів та зборів Андрій Головач та заступник міністра економіки Олександр Сухомлин дали вичерпні свідчення проти Януковича та тодішньої влади. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, пише «Еспресо.TV».

"Головною військовою прокуратурою закінчено розслідування, скеровано до суду отримані вироки українського суду, за якими, члени злочинної організації Януковича, зокрема, колишній перший заступник міністерства доходів та зборів генерал Головач, а також заступник міністра економіки в уряді Азарова Сухомлин, як члени злочинної організації Януковича, повністю визнали свою вину, дали викривальні покази як по горизонталі, так і по вертикалі з наданням безпосередніх прямих свідчень на керівництво злочинної організації", - сказав Матіос.

Читайте такожГПУ має докази незаконних вказівок Гонтарєвої кураторам НБУ в проблемних банках

Крім того, він повідомив, що Сухомлин і Головач, відповідно до рішення суду сплатили 152 мільйонів гривень.

Пізніше головний військовий прокурор на своїй сторінці у Facebook повідомив, що бюджетний комітет ВР виніс рішення про одноразову виплату родинам Небесної Сотні та загиблих під час АТО із коштів, які сплатили соратники екс-президента.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів цього тижня проголосувати зміни до закону про заочне правосуддя для можливості передачі до суду обвинувачення проти колишнього президента Віктора Януковича.