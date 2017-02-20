"Ми не можемо чекати місяцями": Порошенко закликав Раду прийняти зміни для засудження Януковича

Про це, як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко заявив під час зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні.

«Єдина і спільна наша позиція — звернення до депутатів. Ми не можемо чекати місяцями, бо 15 квітня закінчується дія закону, і вони знову вислизнуть від відповідальності. Це наше тверде і наполегливе прохання: цього тижня проголосувати закон, який дозволяє передати справу Януковича до суду», — зауважив він.

Порошенко наголосив на важливості цього суду над Януковичем. «Щоб саме рішенням суду він був позбавлений звання президента, бо суд встановлює провину, а парламент лише дає політичну оцінку», — додав президент.

У свою чергу, присутній на заході генеральний прокурор Юрій Луценко підкреслив важливість підтримки вже цього тижня законопроекту, яким уточнюється закон про порядок заочного правосуддя. Він запевнив, що після того, як цей законопроект буде прийнято, обвинувачення Януковича у державній зраді протягом десяти днів буде передано до суду. «Впевнений, що ми можемо цього року передати звинувачення у державній зраді Януковича і загрозі територіальній цілісності, що підтверджується написанням ним листа на адресу Путіна та Держдуми Росії, що сприяло окупації Криму і подальшим діям», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Луценко закликав народних депутатів ухвалити зміни до закону про заочне засудження (проект закону № 5610).

За словами Луценка, наявні норми закону, які були ухвалені минулого року, діятимуть до 16 квітня, і в разі невнесення змін до закону захисники колишніх українських високопосадовців матимуть можливість заявляти в українських судах і особливо у європейських судах про застосування в Україні вибіркового правосуддя.

Також генпрокурор додав, що в разі, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження, судовий розгляд кримінального провадження проти Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися в березні.