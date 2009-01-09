Тарасюк: створена Росією газова криза демонструє “нову агресивну якість”

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що створена Росією газова криза демонструє “нову якість російського монополізму, що використовується як інструмент тиску в міжнародних справах”.

Про це він заявив, виступаючи у Європарламенті під час перебування української делегації у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі Комітету ВР з питань євроінтеграції.

“На додаток до військової агресії проти Грузії та нехтування міжнародними правилами поведінки, зокрема, в частині, що стосується Європейський енергетичної хартії, Росія демонструє міжнародній спільноті свою нецивілізовану та агресивну природу», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, підняття Росією ціни на газ із 179,5 дол. до 450 є нічим іншим, як спробою в розпал світової фінансової кризи знищити українську економіку і продемонструвати іншим європейським країнам - “хто хазяїн у лавці”.

Як заявив Б.ТАРАСЮК, те, що спостерігає вся світова громадськість впродовж останнього тижня, є черговою інформаційною війною Росії проти України.

«Заяви, про те, що «українці крадуть газ», були найм’якішими висловлюваннями російських політиків, що пролунали за останній час. Починаючи ще з 2005 року, Росія постійно використовує шантаж та залякування з метою демонстративного «покарання» України за демократичні перетворення, що відбулись після Помаранчевої революції», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, очевидним є і той факт, що Росія намагається дискредитувати Україну, щоб виправдати свою нездатність виконувати договірні зобов`язання перед споживачами з країн-членів Європейського Союзу.

Б.ТАРАСЮК закликав європарламентаріїв розглядати Україну не як слухняний об’єкт своєї політики, а серйозного партнера, і пам’ятати, що існують не лише інтереси постачальників та споживачів, а існують і інтереси транзитерів, які є аж ніяк не менш законними. «Особливо, коли мова йде про країну, через територію якої до країн ЄС постачається 80% російського експорту газу», - додав він.

Крім того, підсумовуючи, політик наголосив, що не лише ЄС залежить від РФ у імпорті газу, але і Росія залежить від ЄС як від найбільш надійного споживача їхнього енергоресурсу.