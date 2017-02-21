МЗС: З початку збройної агресії РФ проти України загинули понад 9,8 тисяч осіб

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо третьої річниці збройної агресії Російської Федерації проти України.

У МЗС підкреслили, що своїми діями Росія кинула виклик заснованому на цінностях світовому порядку, намагаючись відродити геополітичні конструкції минулого, де домінували право сили і поділ на зони впливу.

Також у МЗС зазначили, що державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації і нескінченному терорі живуть мільйони громадян України. "Непідконтрольною уряду України залишається ділянка українсько-російського державного кордону протяжністю 409,7 км, через який Росія постійно спрямовує на територію України нових найманців, зброю і боєприпаси", - йдеться у заяві.

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“В окупованому Криму, закритому для будь-яких форм міжнародного контролю та моніторингу, системно порушуються фундаментальні права людини, від чого страждають, в першу чергу, українські активісти і корінний народ Криму - кримські татари. Безпідставно затримуються і отримують тюремне ув'язнення громадяни України, безслідно зникають активісти, залякуються їх сім'ї і друзі. Представницький орган кримських татар - Меджліс - заборонений.

Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, відправляє на неконтрольовану Урядом територію України регулярні війська і найманців, надає бойовикам і терористам сучасні озброєння і військову техніку", - наголошується в заяві.

Крім того, в МЗС зазначили, що відмова Росії виконувати мінські домовленості підриває зусилля України і міжнародного співтовариства, спрямовані на деескалацію і стабілізацію в регіоні. Пропаганда Москви не знає кордонів брехні, фальсифікацій, підміни понять. Людське життя не представляє для агресора ніякої цінності. Крім України, російські структури неодноразово були помічені у втручанні у внутрішні справи інших суверенних держав. Агресивна політика Російської Федерації - це загроза для всього світового порядку і світоустрою.

На думку українських дипломатів, гідною і безальтернативною реакцією міжнародної спільноти є збереження солідарності з Україною у протидії російській агресії шляхом посилення політико-дипломатичного та економічного тиску на державу-агресора.

“Росія повинна повністю виконати власні зобов'язання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, взяті при підписанні Мінських домовленостей, негайно припинити порушення прав людини та основних свобод на тимчасово окупованих нею територіях, звільнити українських заручників і політичних в'язнів, припинити окупацію Кримського півострова. Тільки повернення Російської Федерації у міжнародно-правове русло дозволить забезпечити мир і стабільність на Європейському континенті, а також зняти загрозу хаосу і домінування сили в міждержавних відносинах", - сказано в заяві.