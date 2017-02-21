Парламент Нідерландів сьогодні обговорить законопроект щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне питання стоїть на порядку денному пленарного засідання парламенту. Голосування законопроекту заплановане на 23 лютого.

Очікується, що Друга палата підтримає запропонований урядом проект, враховуючи, що прем’єр-міністр Марк Рютте має тут більшість.

Всього в Другій палаті 150 депутатів. Найбільшу групу має партія прем’єра – Народна партія для свободи та демократії (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), яка нараховує 40 депутатів, друга за чисельністю група належить партії, яка входить до коаліції – Трудової партії (Partij van de Arbeid (PvdA) і нараховує 35 депутатів. Коаліція буде голосувати на підтримку законопроекту, а це – 75 голосів.

Також «за» проголосує конструктивна опозиція – Демократи 66 (Democraten 66 (D66) – 12 голосів та Зелені ліві (GroenLinks (GL) – 4 голоси. Таким чином, «за» може бути віддано 91 голос.

«Проти» будуть голосувати опозиційні партії – соціалісти (Socialistische Partij (SP) – 15 голосів, Партія за свободу (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосів та Партія для тварин Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоси. Решта груп, які представлені одним чи двома депутатами, суттєво на результати голосування не вплинуть.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня цього року в Другій палаті була зареєстрована пропозиція з рекомендацією ухвалити закон від 8 липня 2015 року, яким була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, у законодавчій пропозиції пропонується, що закон від 8 липня 2015 року про затвердження Угоди про асоціацію набуде чинності від дати набрання чинності цього закону. Тобто Угода буде ухвалена Нідерландами після голосування цієї законодавчої пропозиції.

Далі документ ще має бути підтриманий Сенатом, так званою Першою палатою. Відповідно до прогнозів, це може статися після запланованих на березень цього року парламентських виборів, якими переобереться парламент (Друга палата). Сенату ці вибори не стосуються. Прем'єр-міністр Рютте висловлював переконання, що парламент схвалить досягнутий компроміс, але це може статися не раніше парламентських виборів 15 березня 2017 року.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала документ. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, і на який прийшло 32.28% виборців, понад 60% висловилися проти договору з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.