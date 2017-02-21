Радбез ООН проводить дебати щодо конфліктів у Європі
17:13, 21 лютого 2017Політика
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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй почала дебати з питань конфліктів у Європі.
Клімкін сьогодні проведе дебати в Радбезі ООН щодо конфліктів у Європі / un.org
На них буде головувати міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Доповідачами під час дебатів будуть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньер і заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмідт.
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Клімкін сьогодні на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй планує нагадати, що Російська Федерація причетна до кожного недозволеному конфлікту в Європі.
"Чекаю відкритих дебатів Ради безпеки ООН щодо невирішених конфліктів у Європі. Ми повинні нагадати, що Росія має відношення до кожного з них", - написав Клімкін у своєму Twitter.
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