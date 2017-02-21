Радбез ООН проводить дебати щодо конфліктів у Європі

На них буде головувати міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Доповідачами під час дебатів будуть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньер і заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмідт.

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Клімкін сьогодні на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй планує нагадати, що Російська Федерація причетна до кожного недозволеному конфлікту в Європі.

"Чекаю відкритих дебатів Ради безпеки ООН щодо невирішених конфліктів у Європі. Ми повинні нагадати, що Росія має відношення до кожного з них", - написав Клімкін у своєму Twitter.