Захист Фірташа оскаржить рішення про його екстрадицію

"Сьогоднішнє рішення Вищого земельного суду Відня про скасування рішення суду першої інстанції стало несподіваним. Ми приймемо всі необхідні заходи і будемо боротися з цим рішенням як у суді вищої інстанції в Австрії (Верховному суді), так і в Європі в Європейському суді з прав людини", - заявив віденський адвокат Фірташа, екс-міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер, передає агентство ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які добиваються екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.