Фірташу мають обрати запобіжний захід протягом трьох діб – журналіст

Затриманому у Відні українському бізнесмену Дмитру Фірташу мають обрати запобіжний захід протягом 72 годин. Про це повідомив журналіст Сергій Щербина, пише «Еспресо.TV».

"Фірташ затриманий за іспанським запитом. Затримання або на 48 або на 72 години, після чого має бути визначений запобіжний захід. Тут або Фірташ буде знаходитися під заставою або буде у в'язниці. Це так званий екстрадиційний арешт", - пояснив Щербина.

Читайте такожАвстрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США (фоторепортаж)

При цьому він заявив, що рішення суду про екстрадицію стало несподіванкою для Фірташа.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які домагаються екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції. Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року за запитом американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. У США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції в США. У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа в Іспанії, яка оголосила його в розшук.

Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційної прокуратурою Іспанії разом з двома своїми імовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших передбачуваних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії і вкладалася в нерухомість.

Мова йде про "десятках мільйонів євро незаконного походження". В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.