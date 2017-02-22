Валентин Резніченко: "Я та мої соратники – частина команди президента. Вона сильна і працює"

Про це у своєму інтерв’ю виданню "Главком" заявив керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Ми активно залучаємо до роботи з ОДА фахівців з усіхсфер і давно перейшли на проектне управління, коли підкожне окреме завдання - проект - збирається зведенакоманда фахівців із суміжних напрямків. Ось у нас є Дмитро Дубілет, мій радник, який, як ми точно знаємо, досягне результату. Тому ми активно займалися iGov і досягли в цьому успіху. Також у нас є громадськаорганізація, яка разом з нами займалася впровадженням ProZorro. В результаті закупівлі ведуться на належномурівні - проводяться семінари по користуванню системою, які збирають повні зали. Окрім того, максимум інформаціїпро діяльність ОДА можна отримати онлайн», - зазначив він.

Як повідомлялося, у січні 2017 року на Дніпропетровщині через Prozorro було проведено понад 8 тисяч закупівель.Таким чином кількість торгів на базі цієї електронної платформи за рік збільшилася в 5 разів. Найактивніше в в Prozorro працює Дніпропетровська облдержадміністрація. Усічні вона здійснила 2,5 тисячі закупівель на 1,2 мільярдагривень.

«У січні 2,7 тисячі підприємців змагалися за право продавати послуги або товари державі. Рік тому учасниківбуло всього близько тисячі.

На Дніпропетровщині постійнозростає як кількість лотів, зареєстрованих в Prozorro, так і кількість підприємців, які бажають співпрацювати з державою. Завдяки Prozorro бюджет економить, а бізнесзаробляє», - зазначив губернатор Дніпропетровщини.

У своєму інтерв’ю Резніченко підкреслив, що просування цих ініціатив у області здійснює команда президента Порошенка, яку він представляє.

«Це не команда Резніченка, а команда Президента, оскількивін відповідає за інститут губернаторства, а ми просуваємойого ініціативи. Я часто чую, що у Петра Порошенканевелика лава запасних. Але його команда сильна і працює,знаю це по собі, бо я і мої соратники - її частина», - наголосив він.