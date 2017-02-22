Лукашенко не дозволить використовувати територію Білорусі для "недружніх дій" щодо України - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте такожПорошенко відзначив прискорену мілітаризацію Росією окупованих українських територій

«На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить (про що він мені неодноразово казав) використовувати свою територію для недружніх дій щодо нас», - сказав глава держави.

«І, до речі, нещодавно він заборонив використовувати фейкові папірці як документи для подорожей на території Білорусі», - додав Порошенко.