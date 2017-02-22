Лукашенко не дозволить використовувати територію Білорусі для "недружніх дій" щодо України - Порошенко
13:01, 22 лютого 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використовувати територію країни для "недружніх дій" щодо України.
Олександр Лукашенко та Петро Порошенко / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань в Генеральному штабі ЗСУ.
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«На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить (про що він мені неодноразово казав) використовувати свою територію для недружніх дій щодо нас», - сказав глава держави.
«І, до речі, нещодавно він заборонив використовувати фейкові папірці як документи для подорожей на території Білорусі», - додав Порошенко.
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