НАЗК узялося за перевірку е-декларацій Порошенка, Гройсмана і членів Кабміну

Про це в Facebook повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

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"Сьогодні скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента України, прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Початком здійснення повної перевірки декларацій є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК і триває 60 календарних днів.