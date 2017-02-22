НАЗК узялося за перевірку е-декларацій Порошенка, Гройсмана і членів Кабміну
14:23, 22 лютого 2017Політика
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Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку е-декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну.
НАЗК ухвалило перевірку декларацій Порошенка і Гройсмана за 2015 рік / Фото УНІАН
Про це в Facebook повідомляє заступник голови НАЗК Руслан Радецький.
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"Сьогодні скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента України, прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Початком здійснення повної перевірки декларацій є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК і триває 60 календарних днів.
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